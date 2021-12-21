Оно будет продолжаться вплоть до улучшения ситуации каждый день: вечером с 17:00 до 20:00, а утром с 7:00 до 10:00.

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Киевлян хотят спасти от пробок

Власти города объяснили, что новые правила нужны, чтобы Киев и его пригород не парализовали гигантские пробки. Кроме того, ограничения помогут снегоуборочной технике нормально выполнять работу на дорогах.

Водителям пообещали, что о любых переменах их немедленно проинформируют, а пока призывали заранее спланировать маршруты.

Важно! Из-за снегопада на улицы столицы вышли 5 тысяч коммунальщиков и 600 единиц специальной техники. Горожан предупредили, что автомобили, которые будут мешать уборке улиц, тротуаров и обочин будет забирать эвакуатор.

"Горячая" ночь

В КГГА отчитались, что за ночь справились с последствиями непогоды и до утра успели очистить почти все улицы. Для этого работали 317 единиц техники и 274 работника. Однако утром 21 декабря водители все равно пожаловались на гигантские пробки, сковавшие подъезды в столицу.

Текст публикации КГГА:

В связи с погодными условиями сегодня с 17:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий вечером с 17:00 до 22:00, а также с 7:00 до 10:00 утром.

Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

О снятии ограничения сообщат отдельно. Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

С начала осадков в столице задействовали около 5 тысяч работников коммунальных служб. Также последствия снегопада преодолевали более 6 тысяч единиц техники.

Напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.