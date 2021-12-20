Снегопад начался на Левом берегу и постепенно продвигался к Правому. В начале часа пик и темного времени видимость на дорогах серьезно ухудшилась.

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Дорога с "кашей" и сложные погодные условия привели к немалому количеству ДТП.

Киевавтодор пытается спасти водителей

Всего за 2 часа в Киеве упало немало снега / Фото Валентины Полищук

Еще до начала обильного снегопада техника коммунальщиков дежурила на позициях для быстрого начала чистки и обработки дорог.

Водителям Киева приходится двигаться в сложных условиях / Фото Валентины Полищук

Как только дороги стало заметать, работники Киевавтодора начали обрабатывать проезжие части противогололедными средствами. Они сосредоточились на подъемах, спусках, брусчатках, мостах и тротуарах.

Снегопад может идти всю ночь / Фото 24 канала

Власти столицы привлекли к работе почти 300 единиц техники, но в случае ухудшения погодных условий это количество может быть увеличено. Всего в Киевавтодоре есть 458 единиц основной и 128 – дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Киев стал сказочно-белым / Фото Валентины Полищук

Где тяжело проехать в Киеве вечером 20 декабря

Улица Соборная и Окружная дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода");

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глубочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновила;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.

Пробки в Киеве 20 декабря / Скриншот Google maps