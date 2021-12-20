Снежный циклон уже приблизился к столице, а потому город немного припорошило снегом. Однако со вторника его станет еще больше.

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В Киеве уже начало снежить 20 декабря / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

От тепла к сильным морозам

Несмотря на то, что на День святого Николая в Киеве шел дождь и стояли лужи, с 21 декабря погода кардинально изменится. Столбики термометров днем внезапно снизятся до 5 – 7 градусов мороза, а ночью – вообще до 8 – 10. К тому же, на улицах будет снежить.

Важно! В понедельник, 20 декабря, максимальная температура воздуха составит 0 – 2 градуса тепла, будет идти снег.

Киевлян предупредили о резком снижении температуры с 21 декабря / Фото Дарьи Вереневой

Похолодание придет в столицу 21 декабря / Карта Укргидрометцентра

В среду и четверг, 22 и 23 декабря, снег временно прекратится, но станет еще холоднее – ночью ожидается 11 – 13 градусов мороза.

В четверг, 24 декабря, в столице снова заснежит, а температура будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза днем и от 8 до 10 градусов мороза ночью.