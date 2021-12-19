Во всех западных и северных областях синоптики обещают снегопады. Центральным областям повезло меньше – там надо ждать снег с дождем.
К теме В горы лучше не идти: в Карпатах прогнозируют сильные снегопады
В большинстве областей Украины прогнозируют осадки
Похожая ситуация и на Востоке и Юге – там тоже будет мокрый снег или снег с дождем. Жителям Крыма следует быть готовыми к дождям днем 20 декабря, ночью тоже будет дождливо, однако будет падать и снег.
Что касается температурных показателей, то теплее всего будет именно на полуострове, Одесской, Херсонской, Николаевской областях, а также в Запорожье. Там воздух прогреется до +2..+4.
До +1...+3 поднимутся столбики термометров на Закарпатье. Холоднее всего будет в северных и западных регионах Украины 0...-2. В остальных областях показатели будут в пределах -1...1.
Погода в городах Украины 20 декабря
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – 0...+2
Одесса – + 2...+4
Николаев – + 2...+4
Херсон – + 2...+4
Симферополь – + 2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...-2
Сумы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – + 2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2