У всіх західних та північних областях синоптики обіцяють снігопади. Центральним областям пощастило менше – там треба чекати на сніг з дощем.
До теми У гори краще не йти: в Карпатах прогнозують сильні снігопади
У більшості областей України прогнозують опади
Схожа ситуація і на Сході та Півдні – там теж буде мокрий сніг або сніг з дощем. Жителям Криму слід бути готовими до дощів вдень 20 грудня, вночі теж дощитиме, проте падатиме й сніг.
Щодо температурних показників, то найтепліше буде саме на півострові, Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, а також Запоріжжі. Там повітря прогріється до +2..+4.
До +1...+3 піднімуться стовпчики термометрів на Закарпатті. Найхолодніше буде у північних та західних регіонах України 0...-2. У решті областей показники будуть у межах -1...1.
Погода у містах України 20 грудня
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – 0...-2
Луцьк – 0...-2
Рівне – 0...-2
Житомир – 0...-2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – 0...-2
Суми – 0...-2
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...-2