День святого Миколая в українських горах буде особливо сніжним. Однак місцевим мешканцям та туристам варто бути обережними.

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Де буде небезпечно

У горах Львівської області,

горах Івано-Франківської області,

на високогір’ї Закарпаття.

Якою буде погода 18 грудня в Україні

В усіх областях України в суботу буде хмарно та прохолодно. Температура повітря коливатиметься у межах -1...+2 градусів. Дещо тепліше буде на Закарпатті – +2...+4 градусів.

Невеликий сніг можливий лише в кількох регіонах: Львівщині, Прикарпатті, Волині, Житомирщині, Хмельниччині, Тернопільщині та Рівненщині.

Як врятуватися під час сходження лавини: поради від ДСНС

Почувши шум снігової лавини негайно заховайтеся за скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до живота, а дихайте через одяг.

Якщо вас захопила лавина, то виконуйте плавальні рухи і тримайтесь, по можливості, з краю лавини, де швидкість руху менша.

Спробуйте створити простір навколо обличчя і грудної клітини. Коли лавина зупиниться, це допоможе вашому диханню.

Не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини, адже сніг повністю поглинає звуки. Крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла.

Не панікуйте та не дозволяйте собі заснути – пам'ятайте, що вас шукають і можуть врятувати протягом деякого часу.

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