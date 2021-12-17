Зокрема сніжитиме у деяких західних регіонах. У Карпатах також попередили про сходження снігових лавин.
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Погода в регіонах України 18 грудня
На заході країни буде в середньому вдень від -1 до +4 градусів. Вночі температура дещо опуститься до -1 та до +2 градусів. Невеликий сніг прогнозують на:
- Івано-Франківщині;
- Тернопільщині;
- Хмельниччині;
- Житомирщині;
- Рівненщині;
- Волині.
У південних, північних, а також центральних та східних областях буде орієнтовно аналогічна погода – хмарна та прохолодна.
Синоптикиня Наталка Денісенко написала, що погода буде вологою, хмарною, а також з опадами. Зокрема буде мокрий сніг та дощ.
У Києві впродовж вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи мрякою,
– попередила синоптикиня.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень – буде нульовою. Натомість у неділю, 19 грудня, у столиці буде сильний штормовий вітер.
Окрім того, у Карпатах попередли про небезпеку сходження снігових лавин. Зокрема у Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Погода у містах України 18 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – +1...+1
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Погода в Україні 18 грудня / Дані Укргідрометцентр