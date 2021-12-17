В частности, будет снежить в некоторых западных регионах. В Карпатах также предупредили о сходе снежных лавин.
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Погода в регионах Украины 18 декабря
На западе страны будет в среднем днем от -1 до +4 градусов. Ночью температура опустится до -1 и до +2 градусов. Небольшой снег прогнозируют в:
- Ивано-Франковской области;
- Тернопольщине;
- Хмельницкой области;
- Житомирщине;
- Ровенщине;
- Волынской области.
В южных, северных, а также центральных и восточных областях будет ориентировочно аналогичная погода – облачная и прохладная.
Синоптикиня Наталья Диденко написала, что погода будет влажной, облачной, а также с осадками. В частности, будет мокрый снег и дождь.
В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом,
– написала синоптик.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем будет нулевой. В воскресенье, 19 декабря, в столице будет сильный штормовой ветер.
Кроме того, в Карпатах предупредили об опасности схождения снежных лавин. В частности, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Погода в городах Украины 18 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+1
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода в Украине 18 декабря / данные Укргидрометцентра