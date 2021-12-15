Штормовое предупреждение

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о гололеде на дорогах страны.

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16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200 – 500 метров,

– отметили спасатели.



В Украине объявили штормовое предупреждение / Данные Укргидрометцентра

Снеголавинная опасность в Карпатах

В связи с интенсивным приростом снегового покрова 15 – 16 декабря на высокогорье Прикарпатья и Закарпатья и в среднегорье Львовской области будет содержаться умеренная снеголавинная опасность.

В отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра предупредили граждан о 2 уровне опасности.

Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Высокая снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала

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