Штормовое предупреждение
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о гололеде на дорогах страны.
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16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200 – 500 метров,
– отметили спасатели.
В Украине объявили штормовое предупреждение / Данные Укргидрометцентра
Снеголавинная опасность в Карпатах
В связи с интенсивным приростом снегового покрова 15 – 16 декабря на высокогорье Прикарпатья и Закарпатья и в среднегорье Львовской области будет содержаться умеренная снеголавинная опасность.
В отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра предупредили граждан о 2 уровне опасности.
Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала