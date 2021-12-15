Штормове попередження
Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про ожеледицю на дорогах країни.
Читайте також В Україну суне справжня холодна зима: коли чекати на морози
16 грудня вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200 – 500 метрів,
– зазначили рятувальники.
В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру
Сніголавинна небезпека у Карпатах
У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву 15 – 16 грудня на високогір'ї Прикарпаття та Закарпаття та у середньогір'ї Львівської області утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека.
У відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру попередили громадян про 2 рівень небезпеки.
Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу