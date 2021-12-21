Для этого задействовали 317 единиц специальной техники и 42 бригады коммунальщиков. В общей сложности бороться с последствиями непогоды вышли 274 работника. Они расчищали дорожки, лестницы переходов, остановки и т.д.

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Работа кипела всю ночь

Власти столицы подчеркнули, что коммунальщики дождались максимального снижения трафика на дорогах и после этого вывели колонны спецтехники. До 2:00 им удалось справиться с расчисткой снега и посыпанием главных улиц Киева. Уборку остальных улиц почти завершили до 8:00.

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Зима разгулялась

В КГГА также подчеркнули, что работы продолжались даже несмотря на сложные погодные условия. Ночью ведь не только снегило, но и ударил мороз: через несколько часов в столице похолодало с 1 градуса тепла до 7 градусов мороза. Еще ниже отметки термометров опустятся в ближайшие сутки – до 12 – 14 градусов мороза. Такая погода будет держаться несколько дней.

Снег расчистили, а пробки не исчезли

Впрочем, несмотря на уверения городских властей, что дороги полностью расчищены, Киев и подъезды к нему сковали многокилометровые пробки. Как пишет телеграм-канал "Реальный Киев", людям, проживающим в пригороде, стало тяжело доехать по крайней мере до метро.

Текст публикации КГГА:

Большинство улиц столицы расчищены от снега и обработаны противогололедными средствами. Ночью привлекли 317 единиц спецтехники, из них 114 – на тротуарах.

Узкие дорожки, лестницы подземных и надземных переходов, остановки общественного транспорта очищали 274 работника в составе 42 бригад по ручной уборке.

После понижения трафика магистральные улицы очищали и посыпали колоннами спецтехники. По состоянию на два часа все магистральные улицы были обработаны и расчищены.

По состоянию на 8:00 большинство улиц, находящихся на балансе дорожно-эксплуатационных управлений, расчищены и усыпаны противогололедными средствами. Продолжается доочистка тротуаров.

Работу дорожников усложнял снег, который периодически длился ночью. А также резкое понижение температуры. Через несколько часов отметки термометров опустились с 1 градуса тепла до 7 градусов мороза. В ближайшие сутки понижение температуры прогнозируют до 12 – 14 градусов мороза.

Для очистки и обработки улиц Киевавтодор имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.