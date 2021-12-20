Подземка почти мгновенно переполнилась и не смогла справиться с пассажиропотоком. Почти на всех ключевых станциях метрополитена образовалась давка.

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Для того чтобы попасть на платформу, огромному количеству людей приходилось стоять очередь в вестибюле.

Стоимость такси увеличилась в несколько раз

Ужасная ситуация в метрополитене наблюдается на "Политехническом институте", "Площади Льва Толстого", "Майдане Незалежности", "Крещатике", "Оболони", "Театральной", "Контрактовой площади" и других станциях подземки.



Станция "Политехнический институт"/ Фото "Х***вый Киев"

На некоторых станциях очереди образовались еще до входа в вестибюль.



Переполненный метрополитен / Фото "Х***вый Киев"

Поскольку добраться домой с работы для многих киевлян стало довольно сложной задачей, немало людей решило воспользоваться услугами такси. Впрочем, приложения многих компаний мгновенно отреагировали на спрос увеличением коэффициентов. Поэтому стоимость поездки, которая в обычное время стоит чуть больше 200 гривен, 20 декабря достигала почти 700 гривен.



Стоимость такси выросла из-за снегопада / Фото "Х***вый Киев"

Троллейбусы остановились

Хотя состояние большинства дорог Киева было вполне удобным для движения машин, водителям крупногабаритного транспорта – не до шуток. На подъемах и спусках тяжелые автомобили начинает кое-где "носить". Так, на улице Вадима Гетьмана остановилось движение троллейбусов, поскольку они не смогли преодолеть дорогу вверх.

Смотрите видео с места остановки троллейбусов возле метро "Шулявская":

Лишь две полосы для движения остались также на Шулявском путепроводе, где традиционно не смогли проехать "фуры". Некоторые же улицы вообще стали катком для грузовиков, из-за чего в городе и образовалось множество ДТП.

Смотрите видео с грузовиком, который стал неуправляемым из-за снегопада: