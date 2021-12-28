Відомо, що серед постраждалих кілька людей перебувають у важкому стані. Крім того, одною із загиблих була вагітна жінка.
До теми У США далекобійник отримав 110 років в'язниці через моторошну ДТП
Рятувальники визволяли людей із транспорту. Водночас допомагали жертвам ДТП вибратись із провалля за допомогою мотузок та спеціального обладнання.
Чому автобус зірвався у прірву
За словами мера міста Сан-Луїса (неподалік якого сталася ДТП) Генрі Суареса, автобус злетів у прірву через втрату керування водієм. Він також зазначив, що транспорт був пов'язаний з однією з туристичних компаній.
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Резонансні ДТП у світі: останні новини
- Біля столиці Польщі на швидкісній трасі 27 грудня зіткнулися 2 автобуси. В одному з них перебувала шкільна екскурсія.
- У Росії 26 грудня на одній з доріг Башкирії не розминулись близько 30 автомобілів. Одна людина загинула, щонайменше 5 опинились у лікарні.
- У США через негоду зіткнулися 40 автомобілів. Дорожня пригода сталася 23 грудня у штаті Вісконсин. Крижаний дощ перетворив дорогу на ковзанку, тому водії не впорались із керуванням.
- У одній з пакистанських провінцій Пенджаб автобус протаранив людей, які у той час святкували весілля. Поліція припускає, що водій не впорався з керуванням через негоду.