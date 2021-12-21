Попри результати розслідування трагедії, судді ухвалили суворий вирок. Агілера-Медероса визнали винним за 27 пунктами звинувачення.

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Деталі жахливої аварії

Моторошна ДТП сталася ще у 2019 році. Тоді Рогель Агілера-Медерос, перебуваючи за кермом вантажівки, влаштував на швидкісному шосе серйозну аварію, протаранивши 28 автомобілів. У результаті загинули 4 людей, ще 6 отримали травми.

У процесі розслідування ДТП правоохоронці з'ясували, що водій був тверезий. Аварія ж трапилася через несправні гальма.

Чоловіку присудили 110 років в'язниці

Водія визнали винним у 4 навмисних вбивствах та 10 спробах нападу першого ступеня. У результаті чоловікові присудили аж 110 років ув'язнення.

Такий вирок має пояснення: у штаті Колорадо засуджений не може одночасно відбувати покарання за всіма пунктами. Тому вони сумують.

Активісти й колеги водія не погоджуються з рішення суду

За далекобійника вступилися представники ліги об'єднаних латинських громадян. Вони повідомили, що не прагнуть применшити масштаби трагедії. Але з багатьма пунктами вироку не погоджуються.

Схожа позиція й у колег чоловіка. Вони переконані, що у трагедії винен і перевізник. Протягом останніх 4 років контрольні органи постійно знаходили порушення в технічному стані автомобілів.

Працівники транспортної компанії оголосили страйк. Вони відновлять роботу лише, коли суд перегляне своє рішення.

Профспілка далекобійників підготувала звернення до губернатора штату, в якому просять пом'якшити вирок.

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