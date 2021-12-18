Правоохоронці припускають, що водій не впорався з керуванням через погодні умови.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що тоді був густий туман і погана видимість. Після ДТП водій автобуса одразу ж втік з місця аварії. Після інциденту поліцейські затримали водія автобуса та вилучили транспортний засіб.

За даними поліції, автобус прямував до Талі-Адда з Сіял Морра. Проти водія вже відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

Що відомо про жертв та постраждалих

Щонайменше 8 людей загинули внаслідок ДТП. Натомість ще 9 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Більшу частину з них госпіталізували до лікарні. Декілька людей перебувають у критичному стані. Медики із сумом констатують, що кількість загиблих може зрости.



Місце ДТП з автобусом у Пакистані / Фото Xinhua

Зауважимо, що лише нещодавно у Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. У поліції підтвердили, що всі вони є неповнолітніми. Керманич взяв машину без дозволу у вітчима.

Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Загалом в аварії постраждали 6 людей. Винуватцю моторошної ДТП у Луцьку обрали запобіжний захід. Судді Луцького міськрайонного суду ухвалили рішення про цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці для неповнолітнього керманича.