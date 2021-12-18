Правоохранители предполагают, что водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

Важно В Киеве дальнобойщик переехал пенсионерку, которая бросилась под колеса грузовика

Местные СМИ пишут, что тогда был густой туман и плохая видимость. После ДТП водитель автобуса сразу же скрылся с места аварии. После инцидента полицейские задержали водителя автобуса и изъяли транспортное средство.

По данным полиции, автобус направлялся в Тали-Адд из Сиял Морра. Против водителя уже открыли уголовное производство по факту ДТП.

Что известно о жертвах и пострадавших

По меньшей мере 8 человек погибли в результате ДТП. Еще 9 получили ранения различной степени тяжести. Большую часть из них госпитализировали в больницу. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Медики констатируют, что количество погибших может возрасти.



Место ДТП с автобусом в Пакистане / Фото Xinhua

Заметим, что только недавно в Луцке автомобиль убегал от патрульных машин полиции и на бешеной скорости снес людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились три человека. В полиции подтвердили, что все они являются несовершеннолетними. Парень, который находился за релем, взял машину без разрешения у отчима.

Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям удалось догнать. В общем в аварии пострадали 6 человек. Виновнику жуткого ДТП в Луцке выбрали меру пресечения. Судьи Луцкого горрайонного суда приняли решение о круглосуточном домашнем аресте сроком на 2 месяца для несовершеннолетнего водителя.

Мама виновника ДТП в Луцке прокомментировала наказание сыну: смотрите видео