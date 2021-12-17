На месте происшествия работали патрульные, медики скорой и следователи. К сожалению, врачи были бессильны и не смогли ничем помочь пострадавшей.

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Согласно выводам экспертов, смерть пожилой женщины наступила мгновенно.

Водитель даже не видел пенсионерку

По предварительным данным, 82-летняя женщина решила перейти узкую дорогу в непредназначенном для этого месте на улице Гарматной.

Она вышла в мертвую зону грузовика, который как раз начал двигаться. Водитель утверждает, что не видел женщину.

В результате удара пенсионерка получила не совместимые с жизнью травмы.

По факту смертельной аварии правоохранители открыли соответствующее уголовное производство. Следователи пытаются установить все обстоятельства аварии.

В каком статусе находится 46-летний водитель грузовика, пока неизвестно. Если правоохранители придут к выводу, что действия мужчины привели к гибели женщины, ему грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами.

Последние ДТП со сбитыми пешеходами в Киеве

В ночь на 17 декабря на выезде из Киева погибли двое мужчин. Они перебегали Житомирскую трассу в неположенном для этого месте и попали под колеса грузовиков. В результате столкновения обоих нарушителей отбросило в разные стороны дороги. Они погибли мгновенно.

Еще одно аналогичное ДТП произошло утром 17 декабря в Киеве возле станции метро "Шулявская". Девушка пыталась перебежать улицу Александра Довженко, однако попала под колеса Subaru. Она получила серьезные травмы и впала в кому.