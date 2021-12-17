На місці події працювали патрульні, медики швидкої та слідчі. На жаль, лікарі були безсилі та не змогли нічим допомогти постраждалій.
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Згідно з висновками експертів, смерть літньої жінки наступила миттєво.
Водій навіть не бачив пенсіонерку
- За попередніми даними, 82-річна жінка вирішила перейти вузьку дорогу у непризначеному для цього місці на вулиці Гарматній.
- Вона вийшла у мертву зону вантажівки, яка якраз почала рухатися. Водій стверджує, що не бачив жінку.
- Внаслідок удару пенсіонерка отримала не сумісні з життям ціни.
За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження. Слідчі намагаються встановити всі обставини аварії.
В якому статусі перебуває 46-річний водій вантажівки, наразі невідомо. Якщо правоохоронці дійдуть висновку, що дії чоловіка призвели до загибелі жінки, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Останні ДТП зі збиттям пішоходів у Києві
У ніч на 17 грудня на виїзді з Києва загинули двоє чоловіків. Вони перебігали Житомирську трасу у недозволеному для цього місці та потрапили під колеса вантажівок. Внаслідок зіткнення обох порушників відкинуло у різні боки дороги. Вони загинули миттєво.
Ще одна аналогічна ДТП сталася вранці 17 грудня у Києві біля станції метро "Шулявська". Дівчина намагалася перебігти вулицю Олександра Довженка, однак потрапила під колеса Subaru. Вона отримала серйозні травми та впала у кому.