Водночас у неповнолітнього буде можливість відвідувати навчальний заклад – Луцьке вище професійне училище.

Важливо Вихвалявся, що любить "погасати": що відомо про юнака, який влетів у натовп у Луцьку

Як повідомляла раніше речниця Нацполіції області Ольга Бузулук, слідчі вимагали для 16-річного лучанина домашній арешт із можливістю відвідувати навчання.



Судове засідання / Фото "Суспільного"

Що відомо про ДТП у Луцьку

У Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. У поліції підтвердили, що всі вони є неповнолітніми. Керманич взяв машину без дозволу у вітчима.

Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Загалом в аварії постраждали 6 людей.

Відомо, що 39-річна жінка зараз перебуває у тяжкому стані, вона у реанімації після операції. Наразі лікарі не дають прогнозів, чи житиме потерпіла. Також в аварії постраждав 5-річний син жінки. У хлопчика струс мозку та забійна рана голови. Його життю, за словами медиків, загрози немає.