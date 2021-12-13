Правоохоронці підтвердили, що водію 16 років. Машину він взяв без дозволу у вітчима.

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Як трапилась ДТП

Автомобіль влетів у людей на переході у спальному районі Луцька. За словами очевидців, жінку з дитиною легковик протягнув ще кілька метрів. Після цього машина знесла дорожній знак.

У цьому місці завжди жвавий рух та багато людей. Коли сталась аварія, дорогу на "зелене" світло переходили кілька десятків пішоходів. Загалом є 5 постраждалих, серед них – 5-річна дитина. В усіх численні забої та травми. Найбільше постраждала 39-річна жінка. Вона перебуває в комі з черепно-мозковою травмою та множинним переломами.

Підлітки хотіли втекти

Зазначили, що водій та його друзі намагалися утекти, але їх забрали до відділка поліції. Заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що водій не відреагував на вимогу поліцейських зупинитись та почав тікати.

Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча забавка,

– наголосив Білошицький.

Правоохоронець показав відео, яке знімали підлітки нібито тоді, коли тікали від патрульних.

З відділка поліції усіх трьох відпустили після перевірки на алкоголь. Попередньо, хлопці були тверезі.

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