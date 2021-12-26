Російські правоохоронці повідомили, що через автотрощу рух трасою Уфа – Оренбург перекритий. Допомогу багатьом постраждалим надають прямо на місці аварії.

Раніше Під Москвою розбився легкомоторний літак: відео з місця катастрофи

Один з постраждалих – у важкому стані

У МОЗ Башкортостану розповіли, що один з потерпілих перебуває у вкрай важкому стані. Ще четверо – у стані середньої тяжкості. Поки що з ними працюють медики, які встановлюють остаточні діагнози.

У Башкирії – проблеми на дорогах через негоду

У Башкирії – зараз дуже складна дорожня ситуація через негоду: заметілі та сильні пориви вітру. Рух для пасажирських автобусів, вантажних автомобілів, маршруток, легкових таксі обмежений на ділянках кількох трас.

Також на дорогах застрягли понад 30 вантажівок та легковиків. У найбільш проблемні райони

Дивіться відео масштабної автотрощі / Відео з інстаграму:

У ДТП потрапили близько 30 машин / Фото "КП"

Коротко про велику аварію у Башкортостані: