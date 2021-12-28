Після цього він врізався в дерево. Інцидент відбувся на трасі між селищами Благодатне і Біличі.
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Водій помер на місці
Відомо, що за кермом перебував 27-річний хлопець. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям, та помер на місці.
ДТП сталася на Волині / Фото групи "Нововолинськ"
Водій легковика загинув на місці / Фото групи "Нововолинськ"
На фотографіях, опублікованих у мережі, видно, що автомобіль розтрощився навпіл. Наразі слідчі встановлюють деталі в межах кримінального провадження.
На місці працювали рятувальники
Рятувальники повідомили, що тіло загиблого мусили деблокувати за допомогою спеціального інструмента.
Автомобіль розтрощився навпіл / Фото пресслужби Нацполіції
На Волині цього ж дня відбулися ще 2 аварії
Між селами Омеляне та Голядин Ковельського району чоловік рухався заднім ходом на тракторі та на смерть переїхав жителя Шацька.
У селі Дачне Луцького району зіткнулися ВАЗ 210994 та Nissan Vanette. За попередньою інформацією, аварія сталася через слизьку дорогу. Постраждалих доправили в медичний заклад.
Останні ДТП в Україні: новини
- У Львові, на вулиці Кульпарківській, легковик збив жінку на пішохідному переході. Її стан – наразі невідомий.
- Через ДТП на Прикарпатті загинули двоє людей одразу на місці події.
- В Києві, на проспекті Лобановського, зіштовхнулися легковики.
- На Одещині перекинувся автобус із пасажирами. Загалом постраждали 6 осіб.