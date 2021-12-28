Після цього він врізався в дерево. Інцидент відбувся на трасі між селищами Благодатне і Біличі.

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Водій помер на місці

Відомо, що за кермом перебував 27-річний хлопець. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям, та помер на місці.



ДТП сталася на Волині / Фото групи "Нововолинськ"



Водій легковика загинув на місці / Фото групи "Нововолинськ"

На фотографіях, опублікованих у мережі, видно, що автомобіль розтрощився навпіл. Наразі слідчі встановлюють деталі в межах кримінального провадження.

Зауважимо! За інформацією соцмереж, відповідну частину траси не посипали. Тому ДТП і відбулася.

На місці працювали рятувальники

Рятувальники повідомили, що тіло загиблого мусили деблокувати за допомогою спеціального інструмента.



Автомобіль розтрощився навпіл / Фото пресслужби Нацполіції

На Волині цього ж дня відбулися ще 2 аварії

Між селами Омеляне та Голядин Ковельського району чоловік рухався заднім ходом на тракторі та на смерть переїхав жителя Шацька.

У селі Дачне Луцького району зіткнулися ВАЗ 210994 та Nissan Vanette. За попередньою інформацією, аварія сталася через слизьку дорогу. Постраждалих доправили в медичний заклад.

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