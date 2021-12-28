После этого он врезался в дерево. Инцидент произошел на трассе между поселками Благодатное и Беличи.
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Водитель скончался на месте
Известно, что за рулем находился 27-летний молодой человек. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
ДТП произошло на Волыни / Фото группы "Нововолынск"
Водитель легковушки погиб на месте / Фото группы "Нововолынск"
На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что автомобиль сложился пополам. Следователи устанавливают детали в рамках уголовного производства.
На месте работали спасатели
Спасатели сообщили, что тело погибшего должны были деблокировать с помощью специального инструмента.
Автомобиль размозжился пополам / Фото прессслужбы Нацполиции
На Волыни в этот же день произошли еще 2 аварии
Между селами Омеляно и Голядин района Ковеля мужчина двигался задним ходом на тракторе и насмерть переехал жителя Шацка.
В селе Дачное Луцкого района столкнулись ВАЗ 210994 и Nissan Vanette. По предварительной информации, авария произошла из-за скользкой дороги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Последние ДТП в Украине: новости
- Во Львове, на улице Кульпарковской, легковушка сбила женщину на пешеходном переходе. Ее состояние – пока неизвестно.
- Из-за ДТП на Прикарпатье погибли два человека сразу на месте происшествия.
- В Киеве, на проспекте Лобановского, столкнулись легковушки.
- В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами. В общей сложности пострадали 6 человек.