Постраждала жінка перебуває у лікарні
Інцидент трапився близько 18:00. Водій невстановленої автівки наїхав на 19-річну місцеву мешканку.
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Горе-керманич не зупинився та не надав допомогу своїй жертві. На місце події виїхали правоохоронці.
Унаслідок зіткнення жінка зазнала травм. Наразі вона перебуває у лікарні.
За цим фактом поліцейські внесли відомості до реєстру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водія-втікача розшукують.
Поліція звертається до громадян, які були свідками цієї автопригоди, з проханням звернутися до найближчого підрозділу поліції чи на спецлінію "102",
– наголосили правоохоронці.
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