Рятувальники повідомляють про потерпілого, якого вдалось демонтувати із авто. Ще одного постраждалого забрали медики до приїзду ДСНС.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди

Як стверджує поліція, водій Ford не впорався з керуванням при зустрічному роз'їзді. При цьому він зіткнувся з автомобілем Mercedes.

Водій Ford та його пасажир загинули одразу на місці трагедії. Водночас водій іншого авто перебуває у лікарні.

Рятувальники змушені були деблокувати тіла із машини. А щоб не трапилось загорання вони від'єднали клеми акумуляторних батарей.

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Моторошні аварії в Україні

Серйозна аварія сталася 26 грудня у Броварському районі Києва. Водій ВАЗ-2115 на великій швидкості влетів у BMW X5. Через зіткнення легковик російського автопрому спалахнув.

Також у Києві на проспекті Валерія Лобановського, 126-Г вранці 28 грудня сталася серйозна аварія. Там лоб у лоб зіштовхнулися легковики Skoda та Subaru.

На Буковині в аварії загинув 29-річний Роман Лупой, який був сином голови Ванчиковецької територіальної громади, що у Новоселицькому районі. Було відомо, що авто врізалось у дерево. Чоловік помер від отриманих травм, коли йому намагались надати допомогу.

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