Рятувальники повідомляють про потерпілого, якого вдалось демонтувати із авто. Ще одного постраждалого забрали медики до приїзду ДСНС.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди

Як стверджує поліція, водій Ford не впорався з керуванням при зустрічному роз'їзді. При цьому він зіткнувся з автомобілем Mercedes.

Водій Ford та його пасажир загинули одразу на місці трагедії. Водночас водій іншого авто перебуває у лікарні.

Рятувальники змушені були деблокувати тіла із машини. А щоб не трапилось загорання вони від'єднали клеми акумуляторних батарей.

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