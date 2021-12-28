Зіткнення відбулося в бік рух до Севастопольської площі майже о 7:00. В результаті заблокованими опинилися одразу всі смуги.

До теми Під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин



На проспекті Лобановського зіштовхнулися Skoda та Subaru / Фото dtp.kiev.ua

Від авто лишилися уламки

На кадрах з місця події видно, що у якийсь момент Skoda почало заносити, тому водій втратив керування нею.

Машину на швидкості розкрутило серед дороги, і зрештою вона вилетіла на зустрічну смугу.

Поки про те, чи є потерпілі, нічого невідомо. Однак на місці працювали рятувальники.

Важливо! Як пишуть на телеграм-каналі dtp.kiev.ua, від сильного удару в обох автівках розкрилися подушки безпеки, а в однієї з них навіть вирвало колесо. Крім того, дорога навколо понівечених авто всіяна уламками.

Момент зіткнення автівок на проспекті Лобановського: відео

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Тексти публікацій "Києва оперативного", dtp.kiev.ua:

Не доброго ранку на Лобановського. На проспекті Лобановського у бік Севастопольської площі сталася аварія, яка зайняла одразу всі смуги. Руху немає, буде ще гірше.

Як видно, автівку Skoda почало заносити, водій не впорався із кермуванням та вилетів на зустрічну смугу. Інформація про потерпілих уточнюється. Нагадаємо, що наразі рух транспорту серйозно ускладнено.

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Серйозна аварія з постраждалими на проспекті Лобановського, 126 – Г. За словами очевидців, зіштовхнулися Subaru та Skoda. Удар був такий сильний, що спрацювали подушки безпеки, вирвало колесо, дорога усіяна уламками. На місці працювали рятувальники.