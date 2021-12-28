Слід зазначити, що це трапилося прямісінько на пішохідному переході. Згодом на місце прибула швидка, а правоохоронці почали розлідування.

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Жінку госпіталізували

Поліцейські встановили, що "ВАЗ 2108" збив жінку приблизно о 12:25. За кермом автомобіля був 34-річний місцевий мешканець.

57-річна потерпіла зазнала значних тілесних ушкоджень і її одразу забрала швидка допомога. Проте наразі невідомо, які саме травми діагностували у жінки.

Що може загрожувати водію

Правоохоронці почали розслідувати цю подію за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо вину керманича зможуть довести в суді, йому загрожує до 3 років умовного ув'язнення. Також на цей строк у нього можуть вилучити водійське посвідчення.

Кілька гучних подій нещодавно

  • У Києві на Караваєвих Дачах 22 грудня міська електричка збила молодого чоловіка. Він одразу загинув, оскільки травми були вкрай важкими. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство.
  • Під Одесою вночі 20 грудня автобус збив на смерть чоловіка. Пішохід намагався перебігти трасу в непризначеному для цього місці. Оскільки водій не встиг зреагувати все обернулося трагічними наслідками.
  • На Чернігівщині 19 грудня сталася жорстка подія за участі депутата міської ради. Його авто знесло велосипедиста, а потім народний обранець намагався втекти. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

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