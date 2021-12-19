Аварія сталась 18 грудня близько 20:00 на вулиці Батуринській у Бахмачі.

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Як виникло ДТП

Водій легковика зіткнувся з велосипедистом. Після цього чоловік втекти з місця події, однак не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет.

Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Водія затримали

Поліція встановила особу водія автомобіля – це 54-річний депутат міської ради. Його вже затримали.

Поліція відкрила кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Тепер встановлюють всі обставини та проводять досудове розслідування.



Машина злетіла у кювет / Фото поліції

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