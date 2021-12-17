Мовиться про 260 тисяч гривень на всіх. Як розподілятимуть цю суму, поки що не відомо.

Зверніть увагу Він може з собою щось зробити, – дружина водія фури з моторошної ДТП під Черніговом

Розподіл суми залежить від того, наскільки хто постраждав та які збитки на поховання, що понесли родини загиблих.

В якому випадку гроші виплатять

Договір обов'язкового страхування від нещасних випадків пасажирів, як запевнили адвокати, у перевізника є. Щоправда, згідно з ним, в автобусі були застраховані лише 16 чи 17 осіб.

Зверніть увагу! В салоні, як відомо, було 20 людей.

Як розповів адвокат Дмитро Мелех, якщо особа загинула або травмована, це не означає, що страхова компанія виплатить 260 тисяч гривень. Адже ця сума містить кілька частин. Рідним загиблої особи можуть виплатити гроші:

за спричинену моральну шкоду – 12 мінімальних заробітних плат;

за понесені витрати на поховання, зокрема встановлення надгробного пам'ятника – в межах 78 тисяч гривень – тобто в межах 12 мінімальних зарплат.

Чи виплатять 260 тисяч гривень чи ні – залежати від того, які документи нададуть у страхову компанію,

– наголосив Мелех.

Він пояснив, що станом на зараз медичний заклад несе витрати на лікування травмованих. Надалі, коли розглядатимуть в суді провадження щодо винуватця, то прокуратура звернеться з цивільним позовом, щоб з нього стягнути відповідні гроші.

Коментар адвоката щодо компенсації: дивіться відео 24 каналу

Головне про смертельну ДТП на Чернігівщині

Смертельна аварія сталася 7 грудня біля села Брусилів. Водій фури виїхав на зустрічну і влетів у рейсову маршрутку.

Зараз 44-річний водій – під вартою, йому загрожує 10 років тюрми.

В аварії загинуло 13 людей, ще 7 опинилися на лікарняних ліжках.

Одна з постраждалих залишається в комі. Прогнозів щодо її одужання лікарі поки що не роблять.

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