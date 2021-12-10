За словами Інни Карповець, її чоловіку необхідна допомога. Також жінка попросила вибачення у родичів загиблих у ДТП.

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Водію фури потрібна медична допомога

Інна Карповець заявила, що її чоловіку потрібна медична допомога і сподівається, що його триматимуть під вартою та під наглядом лікарів. Також дружина водія переконана, що він може щось з собою вчинити. За словами жінки, лікарі розповіли їй про те, що в її чоловіка перелом носа, рвані рани і, можливо, черепно-мозкова травма.

Я за тримання під вартою, бо я боюся, щоб він собі нічого не зробив, бо в нього дуже важкий психологічний стан. Він і психологічно ніякий, і фізично ніякий. Йому досі не зробили КТ голови, він весь побитий. Я не знаю, чи належне лікування, мені не повідомляють,

– заявила Карповець.

Карповець заявила, що до засідання не бачилася з чоловіком і тому не знає причин аварії, однак переконана, що робити його винним – неправильно. Жінка розповіла, що водій фури був професіоналом своєї справи та відповідальним.

Також дружина обвинуваченого попросила вибачення у родичів загиблих, однак наголосила, що її сім'ї також важко.

Єдина його вина, що живим залишився, а людям горе. Люди добрі, нам теж горе! У вас по одному по два трупи, а в нас 13. І ще невідомо скільки помре. А вони всі на нас, вони не просто на водієві, вони на нашій сім’ї, на родичах, на знайомих,

– заявила жінка.

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ДТП з фурою на Чернігівщині: головне

7 грудня біля села Брусилів на Чернігівщині трапилася трагічна аварія – вантажівка зіштовхнулася з маршруткою.

Через ДТП загинули 13 людей, а ще 7 зазнали травм і потрапили до лікарні. Серед них 5 в критичному стані.

За попередньою версією, причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не впорався з керуванням.

Водію повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

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