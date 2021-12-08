Подробиці про жертв ДТП

Більшість пасажирів від удару викинуло на дорогу, а решту – затиснуло в маршрутці. Наразі ще 7 постраждалих перебувають у важкому стані в лікарні.

До теми Дорога на Чернігівщині, де сталася смертельна ДТП, поки що залишиться заблокованою

Серед загиблих є мешканка села Велика Дочка Наталія Матяш, їй було близько 55 років. Жінка мала другу групу інвалідності. Того фатального ранку вона саме їхала до Чернігова переоформляти документ.

Вона ніде не працювала, була на пенсії з інвалідності. Займалася господарством. У них із чоловіком є земля. Чоловік – приватний підприємець,

– розповіла односелиця загиблої.

Відомо, що у Наталії залишилися троє дорослих синів, які мешкають у Чернігові та Києві.



У ДТП під Черніговом загинула Наталія Матяш / Фото зі сторінки жінки у фейсбуці

Жертвою ДТП стали вчителька Ніна Ткаченко та її 19-річна донька. Вони разом їхали у маршрутці та обидві загинули.



Ніна Ткаченко загинула в аварії разом з донькою

У ДТП також загинув 40-річний водій маршрутки Олександр Мартиненко. Він багато років працював водієм у компанії перевізника Калганова. Відомо, що чоловік був одружений та мав дітей.



Жертвою ДТП став 40-річний водій / Фото зі сторінки у фейсбуці Олександра Мартиненка

Додамо, що станом на 18:00 7 грудня правоохоронці все ще не могли ідентифікувати тіло 4 загиблих в аварії.

Що відомо про смертельну ДТП за участі маршрутки