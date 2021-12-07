Керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина повідомив, що наразі перебуває на місці події. За його словами, аварія – це "страшна трагедія, якої могло б не статися".

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Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса,

– зазначив Сергій Василина.

Він також поінформував, що інші обставини та причини аварії досліджуватимуть надалі під час розслідування.

"Приношу своє глибоке співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих. Люди, бережіть себе, будьте обережні на дорогах", – додав керівник прокуратури Чернігівської області.

У прокуратурі назвали ймовірну причину ДТП під Черніговом / Фото з фейсбуку Сергія Василини

ДТП на Чернігівщині: коротко

На Чернігівщині близько 08:00 години 7 грудня зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 13 осіб і ще 7 – постраждали.

Травмований госпіталізували до лікарень. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Текст публікації Сергія Василини:

Сьогодні вранці близько 8 години на 14 км автодороги Чернігів-Грем"яч сталось ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус "Мерседес Спринтер" Чернігів – Сосниця. Внаслідок аварії 11 осіб загинули та ще 8 – травмовані.

Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса.

Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування.

Приношу своє глибоке співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих. Люди, бережіть себе, будьте обережні на дорогах.