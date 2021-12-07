Як повідомили рятувальники, аварія сталася приблизно о 7:55 поблизу села Брусилів, що на Чернігівщині.

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У ДСНС зауважили, що вантажівки влетіла у маршрутку на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Пасажирський мікроавтобус рухався за маршрутом Чернігів – Сосниця.

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок ДТП попередньо загинули 10 осіб, ще 7 отримали травми різного ступеню тяжкості. Аби дістати їх з понівеченого салону маршрутки, рятувальники залучили 3 одиниці техніки та ще 10 осіб.

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