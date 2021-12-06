Внаслідок зіткнення маршрутка вилетіла у кювет. Чи були у салоні пасажири, наразі невідомо.

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Приміська маршрутка потрапила у ДТП

Аварія трапилася на трасі Львів – Мукачево, у селі Ков'ярі Пустомитівського району. Там зіштовхнулися автівка Renault Logan та приміська маршрутка №133, яка курсує зі Львова.

Внаслідок аварії рух цією ділянкою траси ускладнився. Водіїв закликають за можливості обирати інший шлях при плануванні поїздки.

Автобус після зіткнення вилетів у кювет. Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють. За словами очевидців, аварію спричинив саме водій маршрутки.



Приміська маршрутка потрапила у ДТП / Фото "Варта 1"

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Коротко про останні ДТП на Львівщині

У Великих Мостах 1 грудня фура збила 11-річного хлопчика. Він потрапив у лікарню у важкому стані. Поліція розшукала поляка-втікача аж у Волинській області.

У селі Холодновідка 30 листопада пасажирський автобус зіштовхнувся з легковиком. Внаслідок ДТП 2 людини потрапили у лікарню.

У Львові ввечері 29 листопада маршрутка збила чоловіка. На місці працювали правоохоронці та медики. На щастя, пішохід залишився живим.

Поблизу Львова 29 листопада зіштовхнулися 2 вантажівки. Товар однієї з них розсипався дорогою.

У Львові 28 листопада на зустрічній смузі зіткнулися Lexus та Skoda. Внаслідок аварії 4 людини потрапили до лікарні.



Автобус з'їхав у кювет / Фото "Варта 1"

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