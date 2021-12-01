Аварія трапилася на трасі Західний обхід Львова. На час ліквідації наслідків ДТП проїзд тією ділянкою дороги обмежили.

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Автобус потрапив у нищівну ДТП

Моторошна аварія трапилася приблизно о 16:40 у селі Холодновідка. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автівки Citroen C4 Picasso, 41-річний житель одного з сіл Стрийського району, не впорався з керуванням.

Він виїхав на зустрічну смугу й там зіштовхнувся з пасажирським автобусом Van Hool, яким керував 47-річний львів'янин. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, він виконував міжнародний рейс сполученням Мелітополь – Щецин.

У ДСНС Львівщини розповіли, що після зіткнення Citroen зіткнувся з відбійником, а водій автобуса не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП травмувалися водій легковика та пасажирка автобуса, 47-річна жителька Кропивницького.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка із салону. Обох постраждалих у стані середнього ступеня важкості відвезли у 8 міську клінічну лікарню Львова. Жінці там надали медичну допомогу та відпустили додому.

Дивіться відео з місця ДТП:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини нищівної аварії.

Автобус потрапив у ДТП / Фото Патрульної поліції, ДСНС Львівщини та "Варта 1"