Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням Національної поліції Чернігівщини.

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Чернігівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей,

– зазначили в ОГП.

ДТП на Чернігівщині

Поблизу села Киселівка Чернігівського району 7 грудня близько 8 ранку сталася ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes-Sprinter "Сосниця – Чернігів".

Внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 7 зазнали травм.

До слова, інформація про потерпілих постійно оновлюється.

Зверніть увагу! На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та прокурори. Наразі встановлюються всі обставини події.

Ймовірні причини аварії