Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням Національної поліції Чернігівщини.

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Чернігівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей,
– зазначили в ОГП.

ДТП на Чернігівщині

Поблизу села Киселівка Чернігівського району 7 грудня близько 8 ранку сталася ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes-Sprinter "Сосниця – Чернігів".

  • Внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 7 зазнали травм.
  • До слова, інформація про потерпілих постійно оновлюється.

Ймовірні причини аварії

  • Керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина через кілька годин після аварії заявив, що один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови.
  • З його слів, також вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. Окрім цього, триває перевірка технічного стану маршрутного автобуса.