Досудебное расследование проводится следственным управлением национальной полиции Черниговщины.

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Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек,

– отметили в ОГП.

ДТП в Черниговской области

Возле села Киселевка Черниговского района 7 декабря около 08:00 произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes-Sprinter "Сосница – Чернигов".

В результате аварии 13 человек погибли и еще 7 получили травмы.

К слову, информация о пострадавших постоянно обновляется.

Обратите внимание! На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и прокуроры. Сейчас устанавливаются все причины происшествия.

Вероятные причины аварии