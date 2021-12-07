24 канал зібрав усе, що відомо про трагічну аварію, яка забрала понад десяток людських життів.
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Як трапилася аварія
Зіткнення маршрутки і вантажівки трапилося близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Причини аварії з'ясовують правоохоронці, які прибули на місце події. Дорогу, на якій трапилася ДТП, перекрили в обох напрямках.
Унаслідок зіткнення маршрутку відкинуло на узбіччя. Пасажирський мікроавтобус понівечило, через що для порятунку пасажирів, які на момент аварій були всередині, залучили 3 одиниці техніки та 10 рятувальників. Після удару речі пасажирів просто розкинуло по дорозі.
Місце трагічної ДТП на Чернігівщині / Фото ДСНС
Перша версія ймовірної причини ДТП
Очільник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина на своїй сторінці у фейсбуці назвав ймовірну причину жахливої аварії. ДП могла трапитися через погіршення погодних умов, зокрема ожеледицю на дорозі.
За словами керівника прокуратури, через аварію виникають питання до технічних служб, які б мали слідкувати за станом дороги та розчищати її. Також є питання до технічного стану маршрутки, яка потрапила в ДТП. Однак розслідування причин трагедії триває.
Як виглядають маршрутка та вантажівка після трагічного зіткнення / Фото Сергія Василини
Жертви аварії
Після зіткнення рятувальник повідомляли про 10 загиблих унаслідок аварії. Однак зараз відомо про 13 жертв аварії. Ще 7 людей з травмами різного ступеня важності перебувають в лікарні. За даними ТСН 5 постраждалих перебуває у критичному стані.
За даними ДСНС, серед загиблих – водій маршрутки. Водночас водій вантажівки вижив.
Трагічна ДТП на Чернігівщині / Фото ДСНС, Національної поліції та Сергія Василини