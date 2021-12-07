На місці інциденту ще не прибрали пошкоджений транспорт. Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області Ніна Луценко.
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Коли відновлять рух
За її словами, після завершення слідчих дій працівники ДСНС зможуть прибирати вантажівку та маршрутний мікроавтобус з проїжджої частини ділянки дороги.
Рух наразі не відновили, адже тривають слідчі дії. Коли приберуть понівечений транспорт, тоді рух відновлять,
– наголосила Луценко.
Ліквідація наслідків ДТП
Як повідомила речниця ДСНС, до ліквідації наслідків ДТП та розслідування її причин залучали:
- 113 осіб;
- 45 одиниць техніки.
Водночас від Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 30 осіб та 13 одиниць техніки.
Головне про смертельну ДТП
- Внаслідок жахливої ДТП на Чернігівщині загинули 13 людей. Також є постраждалі.
- Водій вантажівки залишився живим, він перебуває у медичному закладі.
- Остаточна причина аварії – поки невідома.
- Наразі на місці ДТП продовжують працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики.
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