На місці інциденту ще не прибрали пошкоджений транспорт. Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області Ніна Луценко.

До теми Рятувальники показали моторошне відео з місця ДТП під Черніговом

Коли відновлять рух

За її словами, після завершення слідчих дій працівники ДСНС зможуть прибирати вантажівку та маршрутний мікроавтобус з проїжджої частини ділянки дороги.

Рух наразі не відновили, адже тривають слідчі дії. Коли приберуть понівечений транспорт, тоді рух відновлять,

– наголосила Луценко.

Ліквідація наслідків ДТП

Як повідомила речниця ДСНС, до ліквідації наслідків ДТП та розслідування її причин залучали:

113 осіб;

45 одиниць техніки.

Водночас від Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 30 осіб та 13 одиниць техніки.

Зауважимо! Правоохоронці підтвердили, що ділянка не є аварійно небезпечною. Проте на території області цими днями спостерігають ожеледицю та погіршення видимості на відстань до 500 метрів.

Головне про смертельну ДТП

Внаслідок жахливої ДТП на Чернігівщині загинули 13 людей. Також є постраждалі.

Водій вантажівки залишився живим, він перебуває у медичному закладі.

Остаточна причина аварії – поки невідома.

Наразі на місці ДТП продовжують працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики.

Деталі про ДТП на Чернігівщині від ДСНС: дивіться відео