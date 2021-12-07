Як видно на кадрах, на дорозі стоїть багато техніки: машини рятувальників, поліції, швидкі. Крім того, навколо видно розкидані деталі від автобуса. Маршрутку розім'яло вщент, бампер вантажівки теж пошкоджений.

Важливо Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо

Медики допомагають постраждалим, а поліцейські з'ясовують обставини.

Дивіться відео з місця жахливої аварії на Чернігівщині 18+:

Що відомо про аварію

Рейсовий мікроавтобус "Чернігів – Сосниця" зіткнувся з вантажівкою близько 07:55. Спочатку повідомляли про 10 жертв, однак потім ця кількість зросла до 13. Ще 7 людей постраждали. Стан 5 з них – важкий та критичний. Наразі травмовані перебувають в операційних та інтенсивній терапії. Водій маршрутки теж загинув, а чоловік за кермом вантажівки – вижив.

Керівник обласної прокуратури області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП – погодні умови. Проте варто звернути увагу й на стан дорожнього покриття, а також самого автобуса. Попередньо відомо, що фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

Ділянку на трасі довелось перекрити. Для ліквідації наслідків аварії залучили 113 осіб та 45 одиниць техніки.