Кроме того, вокруг видны разбросанные детали от автобуса. Маршрутку размяло вдребезги, бампер грузовика тоже поврежден.

Важно Трагическое ДТП с маршруткой на Черниговщине: все что известно

Медики помогают пострадавшим, а полицейские выясняют обстоятельства.

Что известно об аварии

Рейсовый микроавтобус "Чернигов – Сосница" столкнулся с грузовиком около 07:55. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако затем это количество возросло до 13. Еще 7 человек пострадали. Состояние 5 из них – тяжелое и критическое. Сейчас травмированные находятся в операционных и интенсивной терапии. Водитель маршрутки тоже погиб, а мужчина за рулем грузовика – выжил.

Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП – погодные условия. Однако стоит обратить внимание и на состояние дорожного покрытия, а также самого автобуса. Предварительно известно, что фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Участок на трассе пришлось перекрыть. Для ликвидации последствий аварии привлекли 113 человек и 45 единиц техники.