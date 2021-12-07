От ГСЧС привлекли 30 человек и 13 машин. На месте происшествия работают оперативники, криминалистическая лаборатория, патрульные, спасатели и медики.

Важно Количество жертв ДТП под Черниговом продолжает расти

Дорогу перекрыли

На время работы правоохранителей и спасателей дорогу перекрыли, сообщили в полиции Черниговской области. Полицейские организовали объезд места происшествия по участку автодороги Городня – Сновск – Березно и в обратном направлении.

После ликвидации последствий аварии движение транспорта возобновят.



Место ДТП / Фото полиции



Разбитая маршрутка / Фото полиции

Что известно о ДТП

В Черниговской области около 08:00 часов 7 декабря столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Сначала сообщалось о 10 жертвах, но впоследствии количество погибших возросло до 13. Еще 7 человек пострадали.

Травмированных госпитализировали. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Окончательные причины аварии устанавливают. Однако в прокуратуре заявили, что повлечь аварию могли погодные условия. Правда, есть вопросы к состоянию дорожного покрытия, а также к техническому состоянию автобуса.

Ликвидация последствий аварии, смотрите видео:

Текст поста ГСЧС:

ДТП Черниговская область

По состоянию на 11:50 7 декабря в результате столкновения грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов – Борзна", которое произошло вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч погибло 13 человек и травмировано 7 человек, которые с разными степенями тяжести госпитализированы в больницу.

Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин его возникновения привлечено 113 человек и 45 единиц техники из них от ГСЧС 30 человек и 13 единиц техники.