Від ДСНС залучили 30 осіб та 13 машин. На місці події працюють оперативники, криміналістична лабораторія, патрульні, рятувальники та медики.

Важливо Кількість жертв ДТП під Черніговом продовжує зростати

Дорогу перекрили

На час роботи правоохоронців та рятувальників дорогу перекрили, повідомили у поліції Чернігівщини. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та у зворотному напрямку.

Після ліквідації наслідків аварії рух транспорту відновлять.



Місце ДТП / Фото поліції



Розтрощена маршрутка / Фото поліції

Що відомо про ДТП

На Чернігівщині близько 08:00 години 7 грудня зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус. Спочатку повідомляли про 10 жертв, але згодом кількість загиблих зросла до 13. Ще 7 осіб постраждали.

Травмованих госпіталізували. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Остаточні причини аварії встановлюють. Проте у прокуратурі заявили, що спричинити аварію могли погодні умови. Щоправда, є питання до стану дорожнього покриття, а також до технічного стану автобуса.

Ліквідація наслідків аварії, дивіться відео:

Текст поста ДСНС:

ДТП Чернігівська область

Станом на 11:50 7 грудня внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів – Борзна", що сталося поблизу села Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч загинуло 13 осіб та травмовано 7 осіб яких з різними ступенями тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки з них від ДСНС 30 осіб та 13 одиниць техніки.