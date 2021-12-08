Подробности о жертвах ДТП

Большинство пассажиров от удара выбросило на дорогу, а остальных – зажало в маршрутке. В настоящее время еще 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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Среди погибших есть жительница села Великая Дочь Наталья Матяш, ей было около 55 лет. Женщина имела вторую группу инвалидности. В то роковое утро она как раз ехала в Чернигов переоформлять документ.

Она нигде не работала, была на пенсии по инвалидности. Занималась хозяйством. У них с мужем есть земля. Мужчина – частный предприниматель,

– рассказала односельчанка погибшей.

Известно, что у Натальи остались трое взрослых сыновей, проживающих в Чернигове и Киеве.



В ДТП под Черниговом погибла Наталья Матяш / Фото со страницы женщины в фейсбуке

Жертвой ДТП стали учительница Нина Ткаченко и ее 19-летняя дочь =. Они вместе ехали в маршрутке и обе погибли.



Нина Ткаченко погибла в аварии вместе с дочерью

В ДТП также погиб 40-летний водитель маршрутки Александр Мартыненко. Он много лет работал водителем компании перевозчика Калганова. Известно, что мужчина был женат и имел детей.



Жертвой ДТП стал 40-летний водитель / Фото со страницы в фейсбуке Александра Мартыненко

Добавим, что по состоянию на 18:00 7 декабря правоохранители все еще не могли идентифицировать тело 4 погибших в аварии.

Что известно о смертельном ДТП с участием маршрутки