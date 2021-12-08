Подробности о жертвах ДТП
Большинство пассажиров от удара выбросило на дорогу, а остальных – зажало в маршрутке. В настоящее время еще 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.
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Среди погибших есть жительница села Великая Дочь Наталья Матяш, ей было около 55 лет. Женщина имела вторую группу инвалидности. В то роковое утро она как раз ехала в Чернигов переоформлять документ.
Она нигде не работала, была на пенсии по инвалидности. Занималась хозяйством. У них с мужем есть земля. Мужчина – частный предприниматель,
– рассказала односельчанка погибшей.
Известно, что у Натальи остались трое взрослых сыновей, проживающих в Чернигове и Киеве.
В ДТП под Черниговом погибла Наталья Матяш / Фото со страницы женщины в фейсбуке
Жертвой ДТП стали учительница Нина Ткаченко и ее 19-летняя дочь =. Они вместе ехали в маршрутке и обе погибли.
Нина Ткаченко погибла в аварии вместе с дочерью
В ДТП также погиб 40-летний водитель маршрутки Александр Мартыненко. Он много лет работал водителем компании перевозчика Калганова. Известно, что мужчина был женат и имел детей.
Жертвой ДТП стал 40-летний водитель / Фото со страницы в фейсбуке Александра Мартыненко
Добавим, что по состоянию на 18:00 7 декабря правоохранители все еще не могли идентифицировать тело 4 погибших в аварии.
Что известно о смертельном ДТП с участием маршрутки
- Трагедия произошла утром 7 декабря недалеко от села Брусилов.
- В маршрутку, которая ехала на рейсе Чернигов – Сосница, влетел грузовик DAF, выехавший на встречную полосу.
- Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина заявил, что один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия. В то же время вопроси есть еще до состояния дорожного покрытия и служб, обслуживающих дорогу. Кроме того, специалисты проверят техническое состояние маршрутки.
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек. Прокуратура уже приступила к расследованию.
- Виновнику грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.