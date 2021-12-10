По словам Инны Карповец, ее мужу необходима помощь. Также женщина извинилась перед родственниками погибших в ДТП.

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Водителю фуры нужна медицинская помощь

Инна Карповец заявила, что ее мужу нужна медицинская помощь, и надеется, что его будут содержать под стражей и под наблюдением врачей. Также жена водителя убеждена, что он может что-то с собой сделать. По словам женщины, врачи рассказали ей о том, что у ее мужа перелом носа, рваные раны и, возможно, черепно-мозговая травма.

Я за содержание под стражей, потому что боюсь, чтобы он себе ничего не сделал, потому что у него очень тяжелое психологическое состояние. Он и психологически никакой, и физически никакой. Ему до сих пор не сделали КТ головы, он весь побит. Я не знаю, соотвествующее ли лечение, мне не сообщают,

– заявила Карповец.

Карповец заявила, что до заседания не виделась с мужем и потому не знает причины аварии, однако убеждена, что делать его виновным – неправильно. Женщина рассказала, что водитель фуры профессионал своего дела и ответственным.

Также жена обвиняемого попросила прощения у родственников погибших, однако подчеркнула, что ее семье тоже тяжело.

Единственная его вина, что остался живым, а людям горе. Люди добрые, нам тоже горе! У вас по одному по два трупа, а у нас 13. И еще неизвестно, сколько умрет. А они все на нас, они не просто на водителе, они на нашей семье, на родственниках, на знакомых,

– заявила женщина.

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ДТП с фурой в Черниговской области: главное

7 декабря возле села Брусилов на Черниговщине произошла трагическая авария – грузовик столкнулся с маршруткой.

Из-за ДТП погибли 13 человек, а еще 7 получили травмы и попали в больницу. Среди них 5 в критическом состоянии.

По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не справился с управлением.

Водителю сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – 60 суток содержания под стражей.

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