Министр внутренних дел сообщил, что в результате аварии погибли 13 пассажиров, остальные – в тяжелом состоянии.

Читайте также Спасатели показали жуткое видео с места ДТП под Черниговом

Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом,
– сказал глава МВД.

Денис Монастырский добавил, что полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря! Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей", – подытожил министр внутренних дел.

Монастырский отреагировал на ДТП в Черниговской области: смотрите видео

ДТП в Черниговской области: коротко

Текст публикации Дениса Монастырского:

Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова.

Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии.

Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря!

Полиция расследует обстоятельства трагедии и производит необходимые следственные действия.

Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей.

Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения.

В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
И напоследок, обращаюсь к каждому водителю! Будьте бдительны и осторожны, сев за руль. Вы ведь несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье других.