Министр внутренних дел сообщил, что в результате аварии погибли 13 пассажиров, остальные – в тяжелом состоянии.
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Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом,
– сказал глава МВД.
Денис Монастырский добавил, что полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.
"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря! Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей", – подытожил министр внутренних дел.
Монастырский отреагировал на ДТП в Черниговской области: смотрите видео
ДТП в Черниговской области: коротко
- В Черниговской области утром 7 декабря произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли по меньшей мере 13 человек и еще 7 получили травмы разной степени тяжести.
- Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больницах Чернигова, среди них есть ребенок.
- Черниговская областная прокуратура оперативно открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек.
Текст публикации Дениса Монастырского:
Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова.
Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии.
Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря!
Полиция расследует обстоятельства трагедии и производит необходимые следственные действия.
Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей.
Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения.
В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
И напоследок, обращаюсь к каждому водителю! Будьте бдительны и осторожны, сев за руль. Вы ведь несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье других.