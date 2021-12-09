Видання з посиланням на власні джерела повідомило нові подробиці смертельної аварії. Зокрема, про проблеми з технічним станом вантажівки, яка спричинила трагедію.

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Великої кількості жертв можна було б уникнути

Правоохоронці розглядають такі причини, які могли призвести до страшної ДТП: неналежний стан дорожнього покриття через погодні умови, технічний стан автомобілів.

Слідство збирає матеріали про аварію, встановлює та опитує свідків трагічного інциденту. Крім того, призначили низку експертних досліджень. Зокрема, досліджують роботу гальм, управління керма та стан шин.

Джерела розповіли виданню, що вже виявили проблеми із колесами вантажівки.

Щодо фури, висота протектора в нормі, але є порушення. На напівпричепі на першій парі коліс – розшарування гуми, на третій – розпаровка. Є дефект і на правому колесі першої пари тягача,

– зазначив співрозмовник.

Повна інформація про технічний стан двох автомобілів буде згодом.

Джерело у поліції переконане: якби за технічним станом машини стежили та не економили на ньому, то можна було б уникнути людських жертв. До трагедій часто призводять "лисі гуми та те, що водії вчасно не перевзувають автомобілі".

Смертельна аварія на Чернігівщині: основне

Вранці 7 грудня біля села Брусилів у маршрутку влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

У результаті загинули 13 людей з автобуса – пасажири та водій, ще 7 – у лікарні. Наймолодшою жертвою трагедії стала 19-річна дівчина.

8 грудня водія вантажівки затримала поліція. Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

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