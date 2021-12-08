У переліку людей, життя яких забрала страшна ДТП, були як старші люди, так і зовсім молоді. Одній із загиблих було лише 19 роки.
Важливо Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо
Що відомо про загиблих
Згідно зі списком, який опублікували ЗМІ, жертвою ДТП стали вчителька Ніна Ткаченко та її 19-річна донька. Вони разом їхали у маршрутці та обидві загинули. Обидві були родом з міста Борзна.
Також аварія забрала життя 40-річного водія маршрутки Олександра Мартиненка. Він багато років працював водієм у компанії перевізника Калганова. Відомо, що чоловік був одружений та мав дітей.
У маршрутці того дня була і Наталія Матяш, їй було близько 55 років. Жінка мала другу групу інвалідності. І саме їхала до Чернігова переоформляти документ.
Попередній список загиблих в аварії під Черніговом
- Мартиненко Олександр Валентинович 19.04.1974 року народження з міста Борзна;
- Матяш Наталія Федорівна 09.06.1967 року народження із села Велика Дочь;
- Веремієнко Ярослав Юрійович 26.08.1988 року народження з міста Борзна;
- Гурин Вікторія Гордіївна 17.04.1998 року народження з міста Мена;
- Ткаченко Юлія Вікторівна 03.07.2002 року народження з міста Борзна;
- Ткаченко Ніна Михайлівна 13.06.1972 року народження з міста Борзна;
- Давиденко Володимир Іванович 16.03.1956 року народження із села Велике Устя;
- Хантюк Петро Миколайович 16.02.1959 року народження із села Нові Млини;
- (не точна інформація) Тараненко Андрій Юрійович 09.03.1981 року народження із села Прачі;
- Гевля Тетяна Григорівна 14.02.1960 року народження;
- Хавила Валентина Андріївна 25.05.1953 року народження з міста Борзна;
- Драшуль Володимир Васильович 21.02.1966 року народження з міста Борзна;
- не встановлена особа.
Також в соціальних мережах повідомляється, що Андрій Тараненко із села Прачі живий. Однак його дружина є у списку постраждалих та отримала серйозні травми. Додамо, що станом на 18:00 7 грудня правоохоронці не змогли ідентифікувати тіла 4 загиблих.
Список загиблих та постраждалих у ДТП на Чернігівщині / Фото ЧеLine
Що відомо про постраждалих
У моторошній ДТП ще 7 людей отримали різні травми. Стан 5 постраждалих важкий та критичний. Станом на 7 грудня вони перебували в операційних та інтенсивній терапії – серед них і водій фури. Один з постраждалих – 16 річний хлопець – перебуває у дитячій лікарні.
Головне про смертельну ДТП за участі маршрутки
- Трагедія трапилася зранку 7 грудня неподалік села Брусилів. У маршрутку, яка їхала на рейсі Чернігів – Сосниця, влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
- Керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина заявив, що один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу. Фахівці перевірять технічний стан маршрутки.
- За фактом ДТП відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті кількох осіб. Прокуратура вже почала розслідування. Винуватцю загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Деталі про ДТП на Чернігівщині від ДСНС: дивіться відео