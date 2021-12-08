У переліку людей, життя яких забрала страшна ДТП, були як старші люди, так і зовсім молоді. Одній із загиблих було лише 19 роки.

Важливо Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо

Що відомо про загиблих

Згідно зі списком, який опублікували ЗМІ, жертвою ДТП стали вчителька Ніна Ткаченко та її 19-річна донька. Вони разом їхали у маршрутці та обидві загинули. Обидві були родом з міста Борзна.

Також аварія забрала життя 40-річного водія маршрутки Олександра Мартиненка. Він багато років працював водієм у компанії перевізника Калганова. Відомо, що чоловік був одружений та мав дітей.

У маршрутці того дня була і Наталія Матяш, їй було близько 55 років. Жінка мала другу групу інвалідності. І саме їхала до Чернігова переоформляти документ.

Попередній список загиблих в аварії під Черніговом

Мартиненко Олександр Валентинович 19.04.1974 року народження з міста Борзна;

Матяш Наталія Федорівна 09.06.1967 року народження із села Велика Дочь;

Веремієнко Ярослав Юрійович 26.08.1988 року народження з міста Борзна;

Гурин Вікторія Гордіївна 17.04.1998 року народження з міста Мена;

Ткаченко Юлія Вікторівна 03.07.2002 року народження з міста Борзна;

Ткаченко Ніна Михайлівна 13.06.1972 року народження з міста Борзна;

Давиденко Володимир Іванович 16.03.1956 року народження із села Велике Устя;

Хантюк Петро Миколайович 16.02.1959 року народження із села Нові Млини;

(не точна інформація) Тараненко Андрій Юрійович 09.03.1981 року народження із села Прачі;

Тараненко Андрій Юрійович 09.03.1981 року народження із села Прачі; Гевля Тетяна Григорівна 14.02.1960 року народження;

Хавила Валентина Андріївна 25.05.1953 року народження з міста Борзна;

Драшуль Володимир Васильович 21.02.1966 року народження з міста Борзна;

не встановлена особа.

Зверніть увагу! Офіційної інформації зі списком загиблих та постраждалих поки немає.

Також в соціальних мережах повідомляється, що Андрій Тараненко із села Прачі живий. Однак його дружина є у списку постраждалих та отримала серйозні травми. Додамо, що станом на 18:00 7 грудня правоохоронці не змогли ідентифікувати тіла 4 загиблих.



Список загиблих та постраждалих у ДТП на Чернігівщині / Фото ЧеLine

Що відомо про постраждалих

У моторошній ДТП ще 7 людей отримали різні травми. Стан 5 постраждалих важкий та критичний. Станом на 7 грудня вони перебували в операційних та інтенсивній терапії – серед них і водій фури. Один з постраждалих – 16 річний хлопець – перебуває у дитячій лікарні.

Головне про смертельну ДТП за участі маршрутки

Трагедія трапилася зранку 7 грудня неподалік села Брусилів. У маршрутку, яка їхала на рейсі Чернігів – Сосниця, влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина заявив, що один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу. Фахівці перевірять технічний стан маршрутки.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті кількох осіб. Прокуратура вже почала розслідування. Винуватцю загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

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