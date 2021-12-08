Одразу після ДТП водія вантажівки госпіталізували. Поліція затримала чоловіка вже після того, як йому надали необхідну першу медичну допомогу.

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Водію "світить від 5 до 10 років в'язниці

Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати авто на термін до 3 років.

Важливо! Поліція розшукує свідків та очевидців ДТП. Якщо ви є одним із них, зателефонуйте правоохоронцям за номерами: 073 200 12 31, 096 273 21 22 або 102.

Як сталася трагедія

За попередньою інформацією, пасажирський рейсовий автобус зранку 7 грудня рухався у напрямку Чернігова. Назустріч раптово виїхала вантажівка, за кермом якої перебував 44-річний українець. Той не впорався з керуванням. Моторошна ДТП забрала життя 13 людей. 10 пасажирів та водій автобуса від отриманих травм загинули на місці, 2 – у кареті швидкої та в лікарні.

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