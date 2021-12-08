Сразу после ДТП водителя грузовика госпитализировали. Полиция задержала мужчину уже после того, как ему оказали необходимую первую медицинскую помощь.

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Водителю "светит" от 5 до 10 лет тюрьмы

Сейчас подозреваемый находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких людей. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права управлять авто на срок до 3 лет.

Важно! Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП. Если вы один из них, позвоните правоохранителям по номерам: 073 200 12 31, 096 273 21 22 или 102.

Как произошла трагедия

По предварительной информации, пассажирский рейсовый автобус утром 7 декабря двигался в направлении Чернигова. Навстречу внезапно выехал грузовик, за рулем которого находился 44-летний украинец. Тот не справился с управлением. Жуткое ДТП унесло жизни 13 человек. 10 пассажиров и водитель автобуса от полученных травм погибли на месте, 2 – в карете скорой и в больнице.

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